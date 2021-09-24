Пьяный петербуржец забыл коляску с ребенком у детского сада

Пьяный папаша забыл ребенка на улице и ушел домой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дикая, но банальная история произошла в Кировском районе Петербурга 23 сентября. Утром в полицию поступило сообщение от обеспокоенной женщины, которая рассказала о пропаже гражданского мужа и ребенка. Сожитель, по словам звонившей, ушел гулять с малышом в коляске и собакой. Одновременно с этим поступил звонок о том, что у ворот детского сада найдена коляска, которую сторожит пес.

- В 11:38 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что на Дачном проспекте стоит детская коляска в который лежит полураздетый ребенок, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место выехали патрульные полицейские и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, а также врачи скорой. По счастью, несмотря на холод на улице, с малышом ничего страшного не произошло.

А вскоре нашелся и пропавший мужчина. Он был в стельку пьян и спал на детской площадке рядом с домом, в котором живет семья. Горе-папашу забрали в отделение, где он, немного протрезвев, рассказал, что просто забыл коляску с ребенком и ушел домой.

На мужчину составили административный протокол за пьянство в общественном месте. Делом заинтересовались в органах опеки.