Полиция проводит проверку после обнаружения коляски с младенцем на улице в Петербурге

Полиция Петербурга проводит проверку по факту оставления без присмотра на улице 4-месячного младенца Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после того, как на детской площадке во дворе дома 31 по Дачному проспекту была обнаружена коляска с младенцем. Около 12 часов дня 23 сентября в отделение МВД по Кировскому району поступило сообщение о том, что во дворе стоит коляска, а рядом лежит пьяный мужчина.

- Когда полицейские приехали на место, то мужчины уже не было. Стояла только коляска, в которой находился полураздетый 4-месячный малыш, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ребенка госпитализировали в больницу. Полицейские быстро установили личность родителей малыша. Как оказалось, 46-летний отчим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливая своего ребенка, оставил коляску с ним на детской площадке, а сам вернулся домой. 34-летняя мать ребенка в это время была дома.

Младенца осмотрели в больнице и отдали матери. В отношении отчима полиция проводит проверку, по результатам которой он будет привлечен к ответственности.