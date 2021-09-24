Реставрация канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» началась на Васильевском острове

Здание завода "Красный гвоздильщик" начали превращать в бизнес-центр. Фото: "Авито".

Девелоперский холинг Setl Group начал работы по реконструкции здания канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик», расположенного на 25-й линии Васильевского острова.

- Строители приступили к разбору аварийных конструкций объекта культурного наследия – Канатного цеха с водонапорной башней. Здание было построено в 1930 году по проекту знаменитого советского архитектора Якова Чернихова для завода «Красный гвоздильщик». Реставрация осуществляется на основе разрешения, выданного Комитетом по охране памятников (КГИОП), - сообщает пресс-служба компании-инвестора.

В рамках реконструкции здание, построенное в 30-х годах в стиле конструктевизма, будет приведено в изначальный вид внешне, а внутренне переоборудовано под бизнес-центр. Общая стоимость работ оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, что в 2019 году здание завода продавали через сервис объявлений «Авито» за 328 миллионов рублей.