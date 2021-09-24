Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге на выходные

После выходных погода в Петербурге немного улучшится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дожди отменяются: осадки, которые обещали петербуржцам на все выходные, окажутся не такими страшными. Еще в субботу возможны погодные сюрпризы, но уже в воскресенье небо начнет светлеть. Причем сухой будет и вся последующая неделя.

- В субботу в первой половине дня еще будут осадки - подходит дождевой фронт, но к вечеру они прекратятся. А в воскресенье устанавливается антициклон, где осадков нет. По области, в восточных районах, еще возможны, а в городе будет сухо. Зато с понедельника есть надежда на дневной прогрев воздуха до +15 градусов и без дождей, - рассказал «КП-Петербург» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. - Пока у нас прохладно, в выходные будет где-то +11, это на пару градусов ниже нормы.

А вот классического бабьего лета с температурами до +20 градусов ждать уже не приходится. Небольшое потепление до +17 еще может прийти, но пока его синоптики не видят.

- Ну, шансы до середины октября на бабье лето еще какие-то есть, - обнадежил синоптик.