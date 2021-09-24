Суточная госпитализация больных коронавирусом выросла до 350 человек в Петербурге

В Петербурге за сутки увезли в больницы почти 350 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, по данным Смольного на 24 сентября 2021 года в Северной столице в больницы попали еще 348 человек.

- В Петербурге наблюдается значительный рост госпитализаций больных коронавирусом. На данный момент в больницах находятся более 4,5 тысяч человек, - говорится в данным администрации города.

На фоне этого еще две больницы снова развернули свои мощности для оказания помощи зараженным. Теперь в Петербурге инфицированных принимают в 13 городских стационарах и трех федеральных. Всего развернуто более 5,8 тысяч коек, из них свободны 27,39 процентов.

Сейчас в больницах в реанимациях находятся 377 пациентов, еще 178 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что за минувшие сутки Петербург занял первое место в России по числу погибших от коронавируса.