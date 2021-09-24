Съемки adult фэнтези-фильма «Самая большая луна» со Светланой Ходченковой пройдут в Кронштадте

Фильм-фэнтези с участием Светланы Ходченковой будут снимать в Кронштадте. Фото: кадр из х/ф "Служебный роман. Наше время".

Съемки фантастического фильма «Самая большая луна» с известной актрисой Светланой Ходченковой изменят движение в Кронштадте. Съемочная группа будет работать на острове Котлин полтора дня и автомобилистов заранее предупреждают о неудобствах.

- В связи с проведением съемок художественного фильма «Самая большая луна» движение транспортных средств с 18:30 28 сентября до 06:30 29 сентября по Кронштадтскому шоссе от Большой Братской могилы до Батареи № 7 будет приостанавливаться, не более чем на 10 минут в течение часа, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Кроме того, по тому же адресу с 10:00 28 сентября до 06:30 29 сентября будет запрещена парковка машин.

СПРАВКА «КП»:

Фильм «Самая большая луна» будет снят в жанре young adult фэнтези. В основе истории - любовная линия. Действие картины разворачивается во вселенной, где существует подпольный мир эмеров — эмоциональных вампиров, питающихся человеческими чувствами. Обитатели другой части этой вселенной паразитируют на эмерах. Все происходит в рамках нейросети, которая помогает любому человеку управлять собственными эмоциями.

В числе актеров значатся Светлана Ходченкова, Аристарх Венес, известный по сериалу «Кадетство» и другие. Режиссером выступает Алексей Попогребский («Как я провел этим летом», «Коктебель»).