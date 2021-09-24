Движение в центре Петербурга закроют 26 сентября из-за велопробега

Движение в центре Петербурга перекроют 26 сентября из-за велопробега Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 26 сентября 2021 года состоится велопробег La Strada. В связи с этим центр города будет перекрыт для проезда. Об этом автомобилистов предупредили в комитете по транспорту.

- С 7:00 до 13:00 часов в Петербурге будут полностью закрыты для проезда Петровский проспект, проспект Добролюбова, Тучков мост, Биржевой мост, Дворцовый мост, Троицкий мост, Университетская набережная, Дворцовый проезд, Дворцовая набережная, Воскресенская набережная, а также Смольная набережная, - рассказали в комитете.

Соотвественно и общественный транспорт, который ходит по данным адресам, будет пущен в обход перекрытий. Речь идет об автобусах маршрутов № 1, 6, 7, 10, 14, 24, 46, 47, 49, 54, 74, 128, 136, 191, троллейбусах под номерами 1, 7, 9, 10, 11, 31, а также трамваев № 3, 6, 40. Маршрут, по которому будет двигаться транспорт можно посмотреть на официальном портале Смольного.