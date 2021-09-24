В Мурино затопило жилые дома на Воронцовском бульваре

24 сентября в домах 23/11 и 23/13 на Воронцовском бульваре затопило подземные паркинги и помещения кладовых. Фото: СОЦСЕТИ

Не проходит и дня, чтобы жители муринских новостроек не пожаловались на очередные проблемы с благоустройством и ЖКХ. Так 24 сентября в домах 23/11 и 23/13 на Воронцовском бульваре затопило подземные паркинги и помещения кладовых. К счастью, машины не пострадали. Из-за отсутствия дренажной системы парковку так и не ввели в эксплуатацию. Однако залило кладовые, где жители оставляют свои вещи. Муринский активист по имени Юрий рассказал «Комсомолке» о случившимся.

- Как человеку, проработавшему много лет в строительстве, мне было интересно понаблюдать за тем, как возводят наш дом. Тогда я обратил внимание на то, что небольшие водоемы поблизости просто засыпают землей. Опыт подсказал мне, что в таком случае, вода может пойти под фундамент или найти со временем выход в неожиданном месте. Однако застройщик сообщил, что дренажные системы, которые, как потом выяснилось, вообще не устанавливали, защитят дом от потопа, - пожаловался Юрий. - Из-за этого, подземный паркинг до сих пор не ввели в эксплуатацию.

По словам мужчины, паркинги и хозяйственные помещения в доме уже заливало. Однако сейчас ситуация стала критической. Вода поднялась уже на полметра. Также затапливает и соседние здания, в частности недостроенное отделение полиции, которое должно стать первым в городе.