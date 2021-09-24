Мошенников-продавцов фильтров для воды отправят под суд в Петербурге

Группу мошенников отправят под суд за обман пенсионеров с фильтрами для воды Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге под суд отправили 14 участников мошеннической группировки, которые продавали пенсионерам фильтры для воды по очень завышенной стоимости. Преступной деятельностью они занимались с 2018 по 2019 годы, за это время их жертвами стали 12 человек. Об этом 24 сентября 2021 года рассказали в следственном комитете Северной столицы.

- Жертвами мошенники выбирали пенсионеров, ветеранов войны и блокадников. Они представлялись сотрудниками коммунальных служб и уверяли стариков, что им необходимо купить фильтр для очистки воды. При этом заявляли, что устройство стоит почти 50 тысяч рублей, хотя реальная стоимость фильтра - 2,5 тысячи рублей, - рассказали в комитете.

Также они убеждали жертв, что фильтр те обязаны купить, так как, якобы, такое решение было принято на общедомовом собрании жильцов. И если они не купят его сейчас по цене в 50 тысяч, которая, якобы, со скидкой, то после все же фильтр им установят за полную стоимость, которая в два раза больше.

Сейчас уголовное дело о мошенничестве направлено в суд. Каждому участнику группировки грозит до 10 лет тюрьмы.