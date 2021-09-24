Смольный заявил о снижении количества нарушений правил пользования электросамокатами в Петербурге

После введения штрафов в Петербурге уменьшилось количество нарушений правил пользования электросамокатами Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге резко снизилось количество нарушений правил пользования кикшеринговыми самокатами после того, как были введены жесткие штрафы. Об этом в Смольном заявили 24 сентября 2021 года.

- Как показывает статистика от июня к августу, количество нарушений уменьшилось в разы: если в начале лета штрафы были выписаны трём тысячам человек, то в конце их количество не превысило 400, - отметили в комитете по транспорту.

После того, как в Петербурге произошел "бум" кикшеринга, в июне между городом и компаниями по аренде электросамокатов было заключено соглашение с правилами пользования транспорта.

За соблюдением правил следят сотрудники кикшеринга и городские комитеты. Так, теперь арендатору-нарушителю грозит штраф за первичное нарушение в размере 500 рублей, за повторное - до 50 тысяч рублей и лишение возможности арендовать электросамокат. Причем, информация о нарушителях поступает в единую базу, поэтому нарушителя блокируют во всех кикшеринговых компаниях.