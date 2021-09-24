ЖК «Цветной город» готовится новому транспортному коллапсу

Жителям «Цветного города» приходится тяжко из-за проблем с транспортом. Фото: СОЦСЕТИ

Не успели жители «Цветного города» порадоваться дополнительным автобусам, которые запустили к ЖК после многочисленных жалоб, так теперь впереди их ждет новый транспортный коллапс. Ремонт развязки на Муринской дороге начнется 25 сентября. Работы напрямую скажутся на доступности ЖК «Цветной город» и «Новая Охта».

- Мы постарались максимально сохранить маршрут, несмотря на ремонт развязки. Все время, за исключением 1 октября, будет закрыт один выезд, а в этот день - два. Тогда транспорт будет идти в обход через Ручьи и Пискаревку, - сообщили «Комсомолке» в ГУП «Организатор перевозок».

Отметим, что работы преимущественно будут вести по вечерам, ночью и ранним утром. Маршруты изменят автобусы № 61, 177 и 193.

Сроки окончания работ конкретно на этом участке не уточняются.