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Общество24 сентября 2021 18:00

ЖК «Цветной город» готовится новому транспортному коллапсу

«Организатор перевозок» подготовил маршруты объезда
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жителям «Цветного города» приходится тяжко из-за проблем с транспортом.

Жителям «Цветного города» приходится тяжко из-за проблем с транспортом.

Фото: СОЦСЕТИ

Не успели жители «Цветного города» порадоваться дополнительным автобусам, которые запустили к ЖК после многочисленных жалоб, так теперь впереди их ждет новый транспортный коллапс. Ремонт развязки на Муринской дороге начнется 25 сентября. Работы напрямую скажутся на доступности ЖК «Цветной город» и «Новая Охта».

- Мы постарались максимально сохранить маршрут, несмотря на ремонт развязки. Все время, за исключением 1 октября, будет закрыт один выезд, а в этот день - два. Тогда транспорт будет идти в обход через Ручьи и Пискаревку, - сообщили «Комсомолке» в ГУП «Организатор перевозок».

Отметим, что работы преимущественно будут вести по вечерам, ночью и ранним утром. Маршруты изменят автобусы № 61, 177 и 193.

Сроки окончания работ конкретно на этом участке не уточняются.