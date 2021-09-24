Щебня на 22,5 млн рублей закупят для строительства метрополитена в Петербурге

В Петербурге на строительство метро закупают щебня на 22,5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закупают щебень для строительства метрополитена. Акционерное общество "Метрострой Северной столицы" объявил конкурс на портале Госзакупок на поставку строительного материала. 24 сентября 2021 года прием заявок закончился. На данный момент работает комиссия, которая определит победителя.

- Требуется поставка щебня для объектов строительства петербургского метрополитена. Цена за материал более 22,5 миллионов рублей, - говорится в заявке на портале госзакупок.

Также "Метрострой" выбирает поставщика винипласта на сумму более 5 миллионов рублей. Заявки также уже все приняты и идет процесс работы комиссии, после чего будет определен поставщик.

Для строительства каких именно станций либо перегонов метрополитена идет закупка, не уточняется.