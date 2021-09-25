Полиция рассказала о состоянии пострадавших в жестком ДТП на «зебре» на Невском проспекте

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте, где иномарка сбила двух пешеходов. Фото: предоставлено "КП"

Полиция рассказала подробности жесткого ДТП, произошедшего минувшей ночью у дома №56 на Невском проспекте. Напомним, BMW влетел в двух девушек, переходивших дорогу по «зебре». По информации «Комсомолки», люди шли на зеленый сигнал светофора. В результате аварии в больницу госпитализировали обеих пострадавших.

- 22-летняя девушка получила тяжелые травмы. 25-летняя пострадавшая – в состоянии средней степени тяжести. За рулем автомобиля был 22-летний водитель, - передает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП проводится проверка. Не исключено, что лихачу грозят серьезные проблемы.