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Происшествия25 сентября 2021 12:59

Полиция рассказала о состоянии пострадавших в жестком ДТП на «зебре» на Невском проспекте

Известно, что лихачу на BMW 22 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте, где иномарка сбила двух пешеходов. Фото: предоставлено "КП"

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте, где иномарка сбила двух пешеходов. Фото: предоставлено "КП"

Полиция рассказала подробности жесткого ДТП, произошедшего минувшей ночью у дома №56 на Невском проспекте. Напомним, BMW влетел в двух девушек, переходивших дорогу по «зебре». По информации «Комсомолки», люди шли на зеленый сигнал светофора. В результате аварии в больницу госпитализировали обеих пострадавших.

Жесткое ДТП на Невском проспекте, где BMW сбил двух пешеходов на "зебре"

- 22-летняя девушка получила тяжелые травмы. 25-летняя пострадавшая – в состоянии средней степени тяжести. За рулем автомобиля был 22-летний водитель, - передает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП проводится проверка. Не исключено, что лихачу грозят серьезные проблемы.