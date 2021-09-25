Пьяному петербуржцу, бросившего младенца в коляске, вручили подписку о невыезде

Подписку о невыезде вручили горе-отцу, забывшего младенца в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении отца, который бросил четырехмесячного младенца в коляске во дворе дома №31 на Дачном проспекте. Напомним, полиция обнаружила малыша полураздетым. Оказалось, с ним гулял папаша, причем в пьяном состоянии. 34-летняя мать в это время находилась дома. Сейчас младенец с женщиной, его осмотрели медики.

- Изначально в отношении мужчины составили административные протокол за мелкое хулиганство. Следом возбуждено уголовное дело по статье за оставление в опасности. Отцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщил «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Горе-отцу грозит в худшем случае до одного года лишения свободы.