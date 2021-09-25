Организатором смертельного восхождения на Эльбрус стал бизнесмен из Петербурга

Смертельное восхождение на Эльбрус организовал петербургский бизнесмен Денис Алимов. Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, что организатором смертельного восхождения на Эльбрус, где погибли пятеро туристов, стал бизнесмен из Петербурга Денис Алимов. Напомним, страшная метель и порывы ветра от 40 до 70 м/с настигли альпинистов на высоте в 5 тысяч метров. Одной из погибших оказалась петербурженка.

Сам Алимов не только учредитель компании Elbrus.Guide (по данным ФНС - Прим.Ред.), но и старший гид. Еще до следственных действий он дал интервью «КП-Петербург», где защитил своих коллег.

- Начался сильный шторм. Резко упало давление. Ветер и так был сильным, но то, что там дальше произошло – это как в фильмах ужасов в кино показывают. Было принято решение разделить группу на быстрых и медленных. Это нормальное решение, чтобы уменьшить количество жертв. Не нужно держать их в кучу. Медленная группа отставала, - рассказал Алимов.

Напомним, по факту гибели пяти человек возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Предварительно, туристы умерли от переохлаждения.