Лихач на BMW получил уголовное дело за наезд на двух девушек на Невском проспекте

Водитель BMW получил уголовное дело за жесткое ДТП на Невском проспекте. Фото: предоставлено "КП"

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя BMW, который сбил двух девушек, переходящих дорогу по «зебре» на Невском проспекте. Напомним, одна из пострадавших получила тяжелые травмы, а состояние другой оценили как средней тяжести. Девушек госпитализировали. Лихача задержали, скоро ему изберут меру пресечения.

- На следующий день по факту ДТП в отношении 22-летнего водителя BMW возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), - передает пресс-служба ГУ МВД России по петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в худшем случае юному гонщику грозит лишение свободы на срок до двух лет.