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Происшествия25 сентября 2021 15:40

Туман нагрянет в Ленобласть в понедельник, 27 сентября

МЧС предупреждает водителей и пешеходов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти прогнозируют туман в ночь с понедельника на вторник.

В Ленобласти прогнозируют туман в ночь с понедельника на вторник.

Фото: Артем КИЛЬКИН

МЧС предупреждает жителей Ленобласти о тумане с период с 27 по 28 сентября 2021 года, ночью и утром. При этом в видимости не говорят, какой будет видимость. Но вероятность ДТП на дорогах повышается, поэтому спасатели напоминают элементарные правила безопасности для всех участников движения.

- В условиях плохой видимости скорость автомобиля может составлять, как 20, так и 5 км/ч. Вообще, существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости транспорта должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

От пешеходов просят просто иметь на одежде светоотражающие элементы, если человек собирается проходить по обочине оживленной дороги.