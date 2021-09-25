Туман нагрянет в Ленобласть в понедельник, 27 сентября

В Ленобласти прогнозируют туман в ночь с понедельника на вторник. Фото: Артем КИЛЬКИН

МЧС предупреждает жителей Ленобласти о тумане с период с 27 по 28 сентября 2021 года, ночью и утром. При этом в видимости не говорят, какой будет видимость. Но вероятность ДТП на дорогах повышается, поэтому спасатели напоминают элементарные правила безопасности для всех участников движения.

- В условиях плохой видимости скорость автомобиля может составлять, как 20, так и 5 км/ч. Вообще, существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости транспорта должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

От пешеходов просят просто иметь на одежде светоотражающие элементы, если человек собирается проходить по обочине оживленной дороги.