Вход в ЦПКиО на Елагином острове сделали бесплатным из-за дождя

В парк на Елагином острове можно попасть бесплатно из-за дождя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вход в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове сделали на день бесплатным. Все дело в дождливой погоде, устоявшейся в субботу, 25 сентября, в Петербурге. Напомним, в город пришел североатлантический циклон.

- Сегодня вход в Парк свободный, не забудьте зонты. Базы проката не работают по погодным условиям! – написали в группе ЦПКиО во «Вконтакте».

А вот в воскресенье вход в парк наверняка будет платным – осадков в городе почти не будет, а на небе ожидаются прояснения.