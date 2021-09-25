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Общество25 сентября 2021 15:58

Вход в ЦПКиО на Елагином острове сделали бесплатным из-за дождя

Так в парке надеются привлечь больше гостей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В парк на Елагином острове можно попасть бесплатно из-за дождя.

В парк на Елагином острове можно попасть бесплатно из-за дождя.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вход в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове сделали на день бесплатным. Все дело в дождливой погоде, устоявшейся в субботу, 25 сентября, в Петербурге. Напомним, в город пришел североатлантический циклон.

- Сегодня вход в Парк свободный, не забудьте зонты. Базы проката не работают по погодным условиям! – написали в группе ЦПКиО во «Вконтакте».

А вот в воскресенье вход в парк наверняка будет платным – осадков в городе почти не будет, а на небе ожидаются прояснения.