Серьезное ДТП двух грузовиков перекрыло две полосы на КАД возле Парашютной улицы

В Петербурге две фуры устроили жуткое ДТП на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Два грузовика угодили в жесткое ДТП на 11-м километре внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Парашютной улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария произошла в 12:30 в субботу, 25 сентября. На месте образовалась пробка. По предварительной информации, водитель одной из фур угодил в попутного коллегу. Последствия видны на фото – кабина грузовика превратилась в груду хлама. Пострадавшего водителя вырезали силами спасателей МЧС.

Дорожники устраняют последствия аварии. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

- В результате ДТП оказались перекрыты две полосы: первая и полоса безопасности. На этом участке КАД всего три полосы движения. Высыпался песок на проезжую часть. Пострадал один человек, - уточнили в дорожной службе.

На месте сейчас находятся все спецслужбы. Сотрудники ГИБДД оформляют ДТП и выясняют обстоятельства аварии. Дорожники тем временем пытаются освободить проезжую часть.