Автобусы и троллейбусы следуют по маршрутам объезда в центре Петербурга из-за Дня туризма

В Петербурге автобусы и троллейбусы следует в объезд перекрытий в День туризма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Центр Петербурга оказался перекрыт на время Всемирного дня туризма. Автобус и троллейбусы следуют по маршрутам объезда, о которых комитет по транспорту предупреждал заранее. Например, движение для транспорта закроют по Дворцовому мосту, с 20:50 до 22:00. Все измененные маршруты подробно описаны на сайте Смольного.

- Троллейбус №7 будет следовать от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., М. Морской ул., Гороховой ул., Адмиралтейскому пр., Невскому пр. в обратном направлении до конечной остановки «Таллинская улица», - в том числе сообщили в комитете.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что водителям не понравилось стоять в пробках из-за перекрытия дорог в центре.