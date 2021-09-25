Связанный труп мужчины обнаружили в озере под Киришами

Завернутый в одеяло труп мужчины нашли в озере в поселке Будогощь под Киришами. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В озере в поселке Будогощь, что находится в Киришском районе Ленобласти, обнаружили труп мужчины, связанный скотчем и обернутый в одеяло. Источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах сообщает, что труп заметил случайный прохожий, который увидел в воде затопленную дачную тачку с большими мусорными мешками. Внутри очевидца ждал гнилой труп. Шокированный мужчина позвонил в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов определить возраст погибшего не смогли – человека не узнать.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Личность мужчины пока не установили. Расследование загадочного убийства только началось.