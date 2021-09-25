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Общество25 сентября 2021 20:06

Грузовик застрял в арке жилого дома на набережной Фонтанки

Водитель явно не рассчитал габариты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
"Газель" застряла в арке жилого дома в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

"Газель" застряла в арке жилого дома в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Грузовик попал в западню, застряв в арке жилого дома на набережной реки Фонтанки. Об этом рассказали очевидцы, опубликовавшие фотографии с места в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Водитель недоуменно смотрел на машину и думал, как ему быть. А всего-то следовало бы заглянуть в комментарии к публикации, там советчиков море.

- Нужно просто задние шины немного спустить.

- Или загрузи в кузов что-то тяжелое.

Некоторые свидетели произошедшего пожаловались на то, что водитель испортил штукатурку в арке и должен заплатить за это по закону.

Ранее в сентябре «Газель» снесла себе кузов под невысоким ограничителем в Кудрово. И это при том, что Моста глупости нет уже полгода.