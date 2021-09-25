Завершены трехдневные поиски 10-летнего школьника, пропавшего в Петербурге

В Петербурге подошли к концу трехдневные поиски пропавшего 10-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге завершили трехдневные поиски 10-летнего мальчика. Напомним, третьеклассник утром 23 сентября ушел в школу и домой так и не вернулся. Вестей от него не было, поэтому отец пошел в полицию. Семья проживает в Невском районе, но искали ребенка по всему городу. К счастью, все закончилось хорошо.

- Найден, жив! – Обновили информацию на ориентировке волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт».

Подробностей исчезновения ребенка не сообщают по этическим причинам. Ранее «КП-Петербург» писала, что отец подал заявление в полицию о пропаже сына только под конец второго дня отсутствия мальчика.