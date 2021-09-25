Суд отправил в СИЗО трех обвиняемых в заказном покушении на убийство петербуржца из-за гаража

Суд арестовал трех обвиняемых в покушении на убийство пенсионера из-за гаража. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге арестовали всех трех обвиняемых в покушении на убийство пенсионера. Напомним, ранее полиция задержала троицу – предполагаемых киллера, организатора и заказчика. Пострадавшему нанесли 17 ударов ножом, он чудом смог скрыться от нападавшего. В МВД и СК предполагают, что мотивом мести стала конфликтна ситуация в гаражном кооперативе. У пенсионера было приоритетное право выкупа при продаже или аренде участка, другие с этим не согласились.

- Далее, в ночь на 23 сентября 2021 года один из обвиняемых, находясь на территории Фрунзенского района города, напал на потерпевшего и нанес ему не менее 17 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей. Суд удовлетворил все ходатайства об отправке трех обвиняемых в СИЗО, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается. Всей троице грозит далеко не один год тюрьмы. Пострадавшего пенсионера лечат в больнице.