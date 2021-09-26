Короткие дожди и потепление придут в Петербург 26 сентября

Если в это воскресенье в Петербург и придут дожди, они будут слабыми и коротками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что на дворе разгар осени, погода еще способна преподнести жителям и гостям Санкт-Петербурга приятные сюрпризы. Так, в воскресенье, 26 сентября, в городе начнется пусть и не особо существенно, но все же потепление. Об этом сообщает Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем без существенных осадков, - уточняются прогноз синоптики. – Ветер северо-западный, северный, умеренный. Температура воздуха - +10, +12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Уже в понедельник, 27 сентября, воздух в Северной столице прогреется до +14 градусов, а дожди покинут нас вовсе. Вместе с тем ночные температуры будут постепенно падать – и уже во вторник, 28 сентября составят всего +4, +6 градусов. Так что на бабье лето пока не рассчитываем (хотя специалисты все еще допускают, что оно к нам придет), но и мокнуть в начале следующей недели не придется.

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