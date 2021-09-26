Мать с маленьким ребенком сбила иномарка в Приморском районе Петербурга

На место аварии прибыли экстренные службы. ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Тяжелое ДТП случилось в ночь с 25 на 26 сентября в Приморской районе Северной столицы – легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с маленьким ребенком. О случившемся сообщили очевидцы случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- На Коломяжском проспекте на пешеходном переходе водитель «Шевроле Авео» сбил ребенка около пяти лет и маму. Все службы на месте, - рассказали свидетели происшествия.

О состоянии, а также предварительных причинах аварии пока не сообщается, на месте проводят проверку компетентные службы. Мнения очевидцев по поводу случившегося разделились: люди припомнили, что отрезок проспекта, на котором произошло ДТП, пользуется дурной славой как у пешеходов, так и у водителей – первые, зачастую, не смотрят на сигналы светофора, а вторые стараются проскочить его как можно быстрее на полной скорости.