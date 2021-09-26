Велогонка La STRADA Race перекрыла движение на 50 улицах в центре Петербурга

Велосипедистам предложено на выбор три маршрута, проходящих по самым живописным местам Санкт-Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водителей просят быть внимательнее и тщательнее планировать маршрут выходного дня: в воскресенье, 26 сентября, в Петербурге стартовала первая любительская велогонка La STRADA Race. Для того, чтобы ее участники не создавали аварийных ситуаций и не мешали проезду, в Северной столице с 7:00 ограничили движение в общей сложности на 50 улицах и мостах.

- Движение запрещено, в частности, на Южной дороге, Большом Петровском мосту, улице Савиной, Петровской площади, Петровском проспекте от Ремесленной улицы до моста Красного Курсанта, съездах с моста Бетанкура, - сообщается на официальном сайте правительства Северной столицы.

Конкретные участки будут перекрываться на определенное время: до 13:00, 15:00 и 23:59 часов. К последним, помимо всех прочих, относятся Дворцовая площадь и Миллионная улица. Подробную схему и список улиц, движение по которым 26 сентября будет ограничено или запрещено, можно посмотреть на официальном сайте городской администрации.