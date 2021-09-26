Петербургский сухогруз столкнулся с турецким теплоходом в Черном море

По счастью, во время столкновения никто не пострадал. Фото: marinetraffic.com

И снова авария – только на этот раз не на земле, а на море. В минувшую субботу, 25 сентября, петербургский сухогрузный теплоход «Русич-10» во время прохода через Босфор столкнулся с турецким теплоходом. Об инциденте «КП-Петербург» сообщили в судоходной компании «Волжское пароходство».

- «Русич -10» следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку. На борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России, - уточнили в пресс-службе организации.

К счастью, к каким-либо непоправимым или катастрофическим последствиям случившееся не привело. В результате столкновения российское судно получило незначительные повреждения. Обошлось без пробоин, затопления и пострадавших. Разлива топлива также не случилось. В настоящий момент власти России и Турции устанавливают все обстоятельства случившегося.