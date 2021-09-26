Легковушка протаранила остановку и дорожное ограждение в Выборгском районе Петербурга

На момент прибытия экстренных служб водитель легковушки был без сознания. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Ночь с 25 на 26 сентября явно выдалась непростой у водителя легкового автомобиля, который чуть было не снес трамвайную остановку на проспекте Энгельса в Выборгском районе Северной столицы. О случившемся сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- На Энгельса водитель, предположительно уходя от погони ДПС, совершил наезд на дорожное ограждение затем улетел в остановку, водитель без сознания, - уточнили свидетели происшествия.

По их словам, эктпаж ДПС приехал на место буквально через 30 секунд после столкновения легковушки с остановкой, а в самом авто кроме водителя находились еще и пассажиры – несколько девушек, бывших, судя по всему, в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту случившегося ДТП проводится проверка, работают правоохранительные органы.