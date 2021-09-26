Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2021 10:59

Легковушка протаранила остановку и дорожное ограждение в Выборгском районе Петербурга

По счастью, ДТП произошло ночью, когда на остановке не было людей
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На момент прибытия экстренных служб водитель легковушки был без сознания. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

На момент прибытия экстренных служб водитель легковушки был без сознания. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Ночь с 25 на 26 сентября явно выдалась непростой у водителя легкового автомобиля, который чуть было не снес трамвайную остановку на проспекте Энгельса в Выборгском районе Северной столицы. О случившемся сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- На Энгельса водитель, предположительно уходя от погони ДПС, совершил наезд на дорожное ограждение затем улетел в остановку, водитель без сознания, - уточнили свидетели происшествия.

По их словам, эктпаж ДПС приехал на место буквально через 30 секунд после столкновения легковушки с остановкой, а в самом авто кроме водителя находились еще и пассажиры – несколько девушек, бывших, судя по всему, в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту случившегося ДТП проводится проверка, работают правоохранительные органы.