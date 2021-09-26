Больше 2 050 новых случаев коронавируса выявили в Петербурге впервые с конца января

В Петербурге снова растет заболеваемость COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге – новый скачок заболеваемости коронавирусом. По состоянию на воскресенье, 26 сентября, в Северной столице выявили 2 055 новых случаев заболевания – больше, чем когда бы то ни было, начиная с 31 января. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

- Первое место в статистике занимает Москва – 3 275 новых случаев, – уточняется в свежих оперативных данных. – На втором месте Петербург, на третьем – с 1 215 новыми зараженными – Московская область.

При этом по количеству выздоровевших Санкт-Петербург опустился на шестое место: за сутки из больных выписали всего 370 человек. Прирост заболевших наметился и в Ленинградской области, но небольшой: за минувшие сутки там выявили 235 новых случаев – на два больше, чем за день до этого.

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