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Происшествия26 сентября 2021 12:56

Разбойников, отобравших у прохожего телефон и электронную сигарету, задержали в Ленинградской области

Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, в городе Сосновый бор
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Полиция задержала налетчиков уже через полчаса после ограбления.

Полиция задержала налетчиков уже через полчаса после ограбления.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночная прогулка по парку обернулась для 18-летнего жителя города Сосновый бор встречей с двумя грабителями, угрозами и потерей телефона. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- 25 сентября в 02:21 в полицию города Сосновый бор поступило сообщение о том, что парке по улице Ленинградской двое неизвестных подошли к нему и его знакомому, - уточнили в ведомстве. - После чего один из них, угрожая ножом знакомому, похитил у него мобильный телефон и электронную сигарету, и оба с места происшествия скрылись.

Полиция сработала четко: уже через полчаса обоих граюителей – мужчин 30 и 35 лет - задержали. Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание, которое она предусматривает – десять лет лишения свободы.