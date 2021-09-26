Разбойников, отобравших у прохожего телефон и электронную сигарету, задержали в Ленинградской области

Полиция задержала налетчиков уже через полчаса после ограбления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночная прогулка по парку обернулась для 18-летнего жителя города Сосновый бор встречей с двумя грабителями, угрозами и потерей телефона. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- 25 сентября в 02:21 в полицию города Сосновый бор поступило сообщение о том, что парке по улице Ленинградской двое неизвестных подошли к нему и его знакомому, - уточнили в ведомстве. - После чего один из них, угрожая ножом знакомому, похитил у него мобильный телефон и электронную сигарету, и оба с места происшествия скрылись.

Полиция сработала четко: уже через полчаса обоих граюителей – мужчин 30 и 35 лет - задержали. Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание, которое она предусматривает – десять лет лишения свободы.