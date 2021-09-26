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Происшествия26 сентября 2021 13:25

9-летняя девочка сбежала от отца-тирана в Ленинградской области

Против мужчины возбужили уголовное дело по статье «Истязание»
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Отцу ребенка грозит до семи лет тюрьмы

Отцу ребенка грозит до семи лет тюрьмы

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Розыск 9-летней девочки, ушедшей из своей квартиры в городе Тосно и пропавшей без весточки, обернулся задержанием ее отца и возбуждением против него реального уголовного дела. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- 25 сентября в 16:20 оперативниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий 9-летняя девочка была обнаружена в городе Тосно в частном доме по улице Октябрьской, у своей знакомой, - рассказывают в ведомстве. - Во время опроса сотрудником отдела по несовершеннолетних девочка пояснила, что в период с декабря 2020 года по настоящее время ее неоднократно избивал 46-летний неработающий отец.

После этого отца задержали, сейчас он рассматривается как подозреваемый в преступлении, предусмотренном статьей 117 УК РФ «Истязание». Максимальное наказание, которое она предусматривает – семь лет лишения свободы.