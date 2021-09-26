Новый рекорд по госпитализации больных коронавирусом установлен в Петербурге

В Петербурге вновь отмечается рост заболеваемости COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

355 человек поступило за сутки в больницы Петербурга с диагнозом «COVID-19» и «пневмония». Аналогичные показатели регистрировались в городе еще в середине лета, во время спада «третьей волны» эпидемии. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщила администрация Северной столицы.

- В настоящий момент на лечении в стационарах находятся 4 764 человека, - уточняется в информационной справке. – Всего в Петербурге развернуто 5 863 коек для больных новой коронавирусной инфекцией, 25,13 % из них остаются свободными.

Напомним: ранее «Комсомолка» уже рассказывала о новых скачках заболеваемости COVID-19 в Северной столице. А также о ситуации в соседней Карелии, где не так давно официально объявили начало «четвертой волны» эпидемии из-за неблагополучной ситуации и заполненных пациентами перепрофилированных инфекционных больниц.