Подросток покончил с собой в Ленинградской области

В случившемся разбираются правоохранительные органы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга и Ленинградской области разбирается в страшной истории, случившейся в минувшую субботу, 25 сентября, в одном из городов Ленинградской области. Там свел счеты с жизнью 17-летний подросток. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Сестра погибшего пояснила, что у ее брата накануне возник конфликт на фоне неразделенной любви, - уточнил источник. – Он высказывал своей девушке в переписке в социальных сетях угрозы о том, что покончит жизнь самоубийством. Каким способом – не пояснял.

Сейчас на месте работают следственные органы – им предстоит определить мотивы подростка и понять, что толкнуло его на роковой шаг.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о трагической истории из города Колпино, где 15 февраля свела счеты с жизнью 10-летняя девочка.