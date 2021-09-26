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Происшествия26 сентября 2021 14:16

Подросток покончил с собой в Ленинградской области

В случившемся разбираются правоохранительные органы
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В случившемся разбираются правоохранительные органы.

В случившемся разбираются правоохранительные органы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга и Ленинградской области разбирается в страшной истории, случившейся в минувшую субботу, 25 сентября, в одном из городов Ленинградской области. Там свел счеты с жизнью 17-летний подросток. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Сестра погибшего пояснила, что у ее брата накануне возник конфликт на фоне неразделенной любви, - уточнил источник. – Он высказывал своей девушке в переписке в социальных сетях угрозы о том, что покончит жизнь самоубийством. Каким способом – не пояснял.

Сейчас на месте работают следственные органы – им предстоит определить мотивы подростка и понять, что толкнуло его на роковой шаг.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о трагической истории из города Колпино, где 15 февраля свела счеты с жизнью 10-летняя девочка.