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Общество26 сентября 2021 14:46

В Туркменистане могут поставить памятник жителям блокадного Ленинграда

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Памятник героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда может появиться в Ашхабаде.

Памятник героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда может появиться в Ашхабаде.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В столице Туркмении, городе Ашхабад, может появиться памятник жителям блокадного Ленинграда. Такое предложение внес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Смольного.

- Сохранение памяти о войне, о подвиге победителей – наша общая задача, - сказал Александр Беглов. - На Пискаревском кладбище установлена плита в честь героев-туркменистанцев, защищавших наш город в годы блокады. Недавно исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда. Жители Туркмении приняли эвакуированных ленинградцев. Память об их доброте и гостеприимстве мы сохраняем в наших сердцах. Мы хотели бы установить памятник в Ашхабаде в знак благодарности туркменскому народу.

Губернатор также сообщил, что сейчас в Петербурге проходят торжества, посвященные тридцатилетию независимости Туркменистана, и пожелал народу страны благополучия и процветания.