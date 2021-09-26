В Туркменистане могут поставить памятник жителям блокадного Ленинграда

Памятник героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда может появиться в Ашхабаде. Фото: Олег ЗОЛОТО

В столице Туркмении, городе Ашхабад, может появиться памятник жителям блокадного Ленинграда. Такое предложение внес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Смольного.

- Сохранение памяти о войне, о подвиге победителей – наша общая задача, - сказал Александр Беглов. - На Пискаревском кладбище установлена плита в честь героев-туркменистанцев, защищавших наш город в годы блокады. Недавно исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда. Жители Туркмении приняли эвакуированных ленинградцев. Память об их доброте и гостеприимстве мы сохраняем в наших сердцах. Мы хотели бы установить памятник в Ашхабаде в знак благодарности туркменскому народу.

Губернатор также сообщил, что сейчас в Петербурге проходят торжества, посвященные тридцатилетию независимости Туркменистана, и пожелал народу страны благополучия и процветания.