Транспортная прокуратура назвала причину столкновения петербургского сухогруза и турецкого теплохода в Черном море

В результате происшествия оба судна получили незначительные повреждения.

Инцидент в проливе Босфор, где в субботу, 25 сентября, столкнулись петербургский сухогруз «Руси-10» и турецкий теплоход, заинтересовалась Северо-западная транспортная прокуратура. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, вызовет судовладельца для дачи объяснений, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Также Северо-западная транспортная прокуратура назвала предварительную причину инцидента: ей мог стать отказ рулевого управления турецкого теплохода.

Напомним: инцидент произошел, когда петербургский сухогруз шел в Таганрог под погрузку. В результате столкновения никто из экипажа не пострадал, а само судно получило лишь незначительные повреждения.