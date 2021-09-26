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Общество26 сентября 2021 15:48

Чемпионат мира по пахоте пройдет в Ленинградской области в 2022 году

В регион съедутся 30 команд лучших пахарей со всего света
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Чемпионат мира по пахоте впервые пройдет в России в 2022 году.

Чемпионат мира по пахоте впервые пройдет в России в 2022 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году Ленинградская область примет, пожалуй, одни из самых необычных соревнований международного класса: Чемпионат мира по пахоте. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщила пресс-служба правительства региона.

- Россия впервые будет принимать Чемпионат мира по пахоте, - говорится в сообщении ведомства. - В Ленинградскую область приедет около 30 команд лучших пахарей мира.

Отборочный тур уже состоялся – он прошел накануне в Мордовии. По итогам соревнований представлять Россию на поле брани будет уроженец Ленинградской области Александр Дерюгин – многократный чемпион в этом виде спорта, призер всероссийских соревнований.

Чемпионат, который запланирован на 2022 год, станет уже 67-м по счету. Он пройдет на полях хозяйства «Приневское».