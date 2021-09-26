Дело отца, избивавшего 9-летнюю дочь, поставили на особый контроль

Под контролем центрального аппарата Следственного комитета России находятся три инцидента, случившеемся в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

История 9-летней девочки из города Тосно, Ленинградская область, которая сбежала из дома из-за того, что не могла больше терпеть обои от собственного отца, получила закономерное продолжение. Глава Следственного комитета России поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, заведенного на мужчину, передает в воскресенье, 26 сентября, пресс-служба ведомства.

- По данным следствия, отец троих детей (возрастом от 7 до 9 лет) в течение продолжительного времени систематически наносил им побои. Подозреваемый мужчина задержан, следствием направлено ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время дети помещены в медицинское учреждение. Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений в отношении детей на протяжении длительного периода времени, а также установить должностных лиц, ответственных за контроль над семьей, и дать их действиям (бездействию) надлежащую правовую оценку.

Кроме того, на особый контроль поставили два ДТП из Санкт-Петербурга: происшествие на Невском, где 22-летний водитель сбил двух девушек, и инцидент в Приморском районе, где на пешеходном переходе сбили женщину с пятилетним ребенком.