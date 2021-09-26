Потепление придет в Петербург 27 сентября

Отказываться от теплых вещей и горячего кофе не стоит. А вот зонтик, судя по всему можно до поры забросить на антресоли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следующая неделя начнется для жителей и гостей Петербурга не только с мучительного осознания того, что снова надо рано утром вставать на работу, но и со значительного улучшения погоды: дожди практически прекратятся, а температура воздуха поднимется до +14 градусов. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщили специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +5, +7 градусов, днём +12, +14 градусов, - обещают синоптики. - Атмосферное давление будет повышаться.

В течение следующих двух дней температура будет колебаться – от +10 до +13 градусов днем. А вот осадков до середины недели не предвидится вовсе - а значит, есть все шансы все-таки дождаться в этом году хоть и короткого, но приятно и теплого бабьего лета.