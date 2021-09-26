Суд запретил водителю, сбившему двух женщин на Невском проспекте, садиться за руль

Суд выбрал меру пресечения водителю, сбившему двух женщин на пешеходном переходе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд определил меру пресечения 22-летнему водителю, который в минувшую пятницу, 24 сентября, сбил двух женщин на Невском проспекте, когда мчал на красный сигнал светофора. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд запретил обвиняемому садиться за руль любого транспортного средства, общаться со свидетелями обвинения, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, -уточнили в ведомстве. - Кроме того, суд обязал мужчину своевременно являться по вызову следователя.

Напомним, что в данный момент водителю, устроившему жестокую аварию в самом центре города, предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание, которое она предусматривает – три года тюрьмы.