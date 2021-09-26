3 177 человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Петербурге за сутки

В Петербурге продолжается кампания по массовой вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается массовая вакцинная гостей и жителей города от новой коронавирусной инфекции. За предыдущие сутки ее первый компонент вакцины получили 3 177 человек. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

- Закончили цикл вакцинации 1 649 300 человек, - уточняется в ежедневном отчете, посвященном эпидемиологической обстановке в городе. – Из них 7 979 получили вторую дозу вакцины за минувшие сутки.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что заболеваемость в Петербурге вновь установила рекорд – за один день в городе выявили 2 050 новых случаев заражения COVID-19. В последний раз этот показатель достигал подобной отметки лишь 31 января. Однако, по словам экспертов, повода для паники нет, а рост заболеваемости был давно известен и ожидаем.