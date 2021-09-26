Автомобиль загорелся в Красногвардейском районе Петербурга

Причины возгорания и состояние водителя пока не известны. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На Шафировском проспекте в Красногвардейском районе Северной столицы по не понятным пока причинам вспыхнула легковушка. Об инциденте в это воскресенье, 27 сентября, сообщили очевидцы в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- На Шафировском проспекте горит машина, - рассказали свидетели происшествия. – Люди стараются помочь: подключилось, наверное, пять человек, помогли огнетушителями сбить пламя.

Что именно случилось, и пострадал ли водитель злополучной легковушки – на данный момент не известно.

Напомним: ранее в Петербурге случилось тяжелое ДТП – 22-летний лихач сбил на Невском проспекте двух женщин, которые пересекали главную улицу Северной столицы по пешеходному переходу. В настоящий момент мужчина находится под следствием, ему грозит до трех лет тюрьмы по статье «Нарушение правил дорожного движения».