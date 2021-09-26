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Происшествия26 сентября 2021 20:30

Неизвестные «заминировали» два торговых центра в Петербурге

Одно из писем с информацией о заложенной бомбе пришло напрямую на почту ФСБ
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Ни взрывчатки, ни похожих на нее предметов правоохранители по обоим адресам не обнаружили.

Ни взрывчатки, ни похожих на нее предметов правоохранители по обоим адресам не обнаружили.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в субботу, 25 сентября, искали взрывчатку сразу в двух торговых комплексах: «Невском центре» и «Галерее». О том, что она так якобы заложена, правоохранителей предупредили оригинальными способами: письмом на электронную почту ФСБ и через сервис для обращения граждан на сайте Главного управления МВД России по городу и области, рассказал «Комсомолке» источник в экстренных службах.

- Она торговых центра и прилегающие к ним территории были тщательно осмотрены, - пояснил источник. – Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация покупателей и персонала также не проводилась.

Опасности, впрочем, водятся не только в городе. Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о взрывоопасных «предметах» в лесах, на которые может легко наткнуться неосторожный грибник. Чтобы такого не случилось, мы составили для любителей тихой охоты целый свод правил.