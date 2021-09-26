В Петербурге расходы на строительство метро увеличат в пять раз

В Петербурге наконец-то может сдвинуться с места затормозившее строительство метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург готов тратить на строительство новых станций метрополитена по 50 миллиардов рублей ежегодно. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.

- Такая сумма - заявленная потребность наших коллег, - отметил чиновник. - Сейчас заявка на 50 миллиардов из общего бюджета одобрена в первом чтении. Как сообщили наши коллеги, они готовы ввести три станции метро уже к 2024 году.

Таким образом суммарные расходы на развитие петербургской подземки на ближайшие три года составят в общей сложности 150 миллиардов рублей – в пять раз больше того, что закладывалось изначально.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что новый генеральный строитель петербургской подземки – компания «Метрострой Северной столицы» - готово приступить к работам уже 12 октября. Сейчас ее представители занимаются набором сотрудников.