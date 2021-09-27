Александр Беглов поздравил Туркменистан с 30-летием независимости

Александр Беглов поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова и народ с 30-летием независимости Туркменистана / Фото: Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил народ Туркменистана с 30-летием независимости страны. В воскресенье, 26 сентября 2021 года, градоначальник вместе с правительством города находился с официальным визитом в Ашхабаде, на котором отметил также и развитие государства за последние годы.

- С февраля 2020 года отношения между Санкт-Петербургом и Туркменистаном заметно активизировались. Так, за это время товарооборот между Петербургом и Туркменистаном вырос на 30 %, - привели слова Беглова в Смольном.

Также губернатор напомнил о большой роли Туркменкой ССР во время Великой Отечественной войны. Так, ССР приняла более 300 ленинградцев после эвакуации из осажденного города. Сейчас же на Пискаревском кладбище в Северной столице установлена установлена плита в честь героев-туркменистанцев.

- Сохранение памяти о войне, о подвиге победителей – наша общая задача, - отметил Беглов.