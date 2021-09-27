Позднее бабье лето начнется 27 сентября в Петербурге

Бабье лето придет в Петербург в понедельник 27 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Наконец-то в Санкт-Петербург придет позднее бабье лето. Из-за того, что оно поздно заглянет в город, окажется не таким жарким, как многие ждали, но сухим и относительно последних недель - теплым. Об этом 27 сентября 2021 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 27 сентября, на метеорологические условия будет оказывать влияние гребень антициклона, надвигающегося с севера. При облачной с прояснениями погоде в регионе обойдётся без дождей, а температурный фон подрастёт и окажется в рамках климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге потеплеет до плюс 12-14 градусов, в Ленинградкой области ожидается в пределах 10-15 градусов тепла. Ветер будет слабый, но холодный северный до 2-7 метров в секунду.

Напомним, что такая погода в Петербурге простоит всю неделю. Поэтому, самое время насладиться золотой порой.

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