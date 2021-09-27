Глава МЧС Петербурга Алексаей Аникин отказался от депутатского мандата

Глава петербургского МЧС отказался от депутатского мандата / Фото: МЧС СПб

Руководитель главного управления МЧС Санкт-Петербурга Алексей Аникин отказался от депутатского мандата. Ранее на выборах в Законодательное собрание города он возглавлял общегородскую часть списка партии «Единая Россия». Однако предпочел не садится в депутатское кресло, пишет "Мойка78".

- Глава МЧС подал заявление об отказе от мандата в избирательную комиссию Северной столицы, - пишет издание.

Согласно закону, депутат не может совмещать работу в органах исполнительных и законодательных органах власти. Поэтому Аникин предпочел остаться среди спасателей, а не идти в депутатское кресло. Кому теперь будет передан его мандат пока что не сообщается.

Напомним, ранее "КП" публиковала список новых депутатов ЗакСа, которые победили на выборах. Однако окончательный список еще не составлен.

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