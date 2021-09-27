Исторический альбом о реставрации Елагина дворца выпустят в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2021 году после масштабной реставрации в Санкт-Петербурге был снова открыт Елагин дворец. В честь этого музей решил выпустить памятный альбом, посвященный его многолетнему восстановлению, так еще во время Великой Отечественной войны летняя императорская резиденция была сильно разрушена. Создателя исторического альбома музей с сентября 2021 года ищет через портал госзакупок.

- В планах издать альбом "Елагиноостровский дворец. 1941-1961-2021. Страницы истории реставрации", - сообщается на портале.

Альбом будет насчитывать всего 1 тысячу экземпляров, из них 300 – для продажи в магазине музея, 684 – благодарность деятелям искусства. На это потратят более 1 млн рублей.

Напомним, что дворец строили знаменитые архитекторы - Джакомо Кваренги и Карл Росси. Во время войны он был сильно разрушен. Первая реставрация была сразу после войны, после только в 1960-м году и последняя реставрация длилась с 2016 по 2021 года.