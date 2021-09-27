Более 400 литров "веселящего" газа и паленого алкоголя обнаружили в ночных клубах Петербурга за выходные

Полиция провела традиционный рейд по ночным клубам Петербурга Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга в выходные провела очередной профилактический рейд по ночным клубам, которые располагаются в центре города. Под пристальным вниманием правоохранителей оказались 20 заведений, которые находятся на самым популярных улицах - Рубинштейна, Ломоносова и Думская. Об итогах этого похода в полиции рассказали в понедельник, 27 сентября 2021 года.

- Сотрудники полиции и управления по контролю за оборотом наркотиков были проведены масштабные проверки ночных клубов. Основные цели профилактических мероприятий: выявление фактов продажи закиси азота, так называемого "веселящего" газа, запрещенного в свободной реализации, а также нарушений правил торговли алкогольной продукцией, - пояснили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Без "улова" не обошлось. В общей сложности полицейские изъяли более 40 десятилитровых баллонов с закисью азота и порядка 100 литров паленого алкоголя. По всем случаям возбуждены административные дела.