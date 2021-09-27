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Происшествия27 сентября 2021 9:15

Александр Пушкин на BMW сбил школьника в Петербурге

Шестиклассник со сломанным ребром попал в больницу
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Пушкин на BMW сбил школьника в Петербурге

Пушкин на BMW сбил школьника в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полный тезка великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сбил на дороге школьника. Авария произошла в четвертом часу дня в воскресенье, 26 сентября 2021 года, в Приморском районе города. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Авария произошла у дома 10/1 по Туристкой улице. 42-летний мужчина за рулем BMW ехал по направлению от улицы Савушкина в сторону Школьной улицы. Вдруг, вне зоны пешеходного перехода, на дорогу выбежал мальчик, который и попал под колеса иномарки, - сообщил источник.

Пешеходом оказался 12-летний ученик шестого класса, который проживает на улице Савушкина. В результате удара у мальчика оказалось сломано ребро. Также он получил ушиб коленного сустава и сотрясение мозга. Ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу,